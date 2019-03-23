Букмекеры назвали фаворита женской гонки преследования в Хольменколлене

Сегодня, 23 марта, на этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия) состоится женская гонка преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт будет дан в 17:00 мск.



Главными фаворитами считаются Анастасия Кузьмина из Словакии (2.25), немки Франциска Пройс (7.50) и Денизе Херман (8.00), а также норвежка Марте Рёйселанд (8.00). Следом идут Доротея Вирер из Италии, Паулина Фиалкова из Словакии (по 10.0), шведка Линн Перссон (15.0) и француженка Селия Эмонье (21.0).



Поставить на россиянку Екатерину Юрлову-Перхт предлагают за 61.0, на Ларису Куклину — за 71.0, на Светлану Миронову — за 101.0.



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