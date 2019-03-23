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«Зенит» — «Аустрия»: котировки на товарищеский матч в Санкт-Петербурге

«Зенит» — «Аустрия»: котировки на товарищеский матч в Санкт-Петербурге
Ставки

Букмекеры оценили шансы команд в товарищеском матче «Зенит» — «Аустрия». Начало встречи 23 марта 2019 года запланировано на 18:00 мск.

Ставки на победу «Зенита» принимаются с коэффициентом 1.99. На победу «Аустрии» можно поставить за 3.68, на ничью — за 3.60.

Поставить на победу российского клуба по итогам первого тайма и всего матча можно за 3.80. Самый вероятный счёт — 1:1 (6.00).

Эксперты считают, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 1.85. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.95.

Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.04, тотал меньше этого значения котируется за 1.83.

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