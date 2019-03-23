Согласно котировкам, Хачанов разгромит Томпсона на турнире в Майами

Россиянин Карен Хачанов 23 марта сыграет с Джорданом Томпсоном (Австралия ) во втором круге мужского турнира в Майами (США).



Согласно котировкам, у россиянина больше шансов в этом матче. Победа Джордана Томпсона оценивается коэффициентом 4.42, победа с форой «+4» гейма — 1.99.



Если Карен Хачанов сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.23. На то, что он сумеет отыграть фору в 4 гейма, можно поставить за 1.84.



Ставки на то, что для определения победителя матча потребуется три сета, принимаются за 3.08. Тотал больше 21,5 гейма идёт с коэффициентом 1.90.



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