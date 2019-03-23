Аналитики: Медведев разгромит Маннарино на турнире в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге турнира в Майами сыграет с Адрианом Маннарино (Франция).

Согласно котировкам, у россиянина больше шансов в этом матче. Победа Адриана Маннарино оценивается коэффициентом 3.26, победа с форой «+3,5» гейма — 2.20.



Если Даниил Медведев сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.37. На то, что он сумеет отыграть фору «–3,5» гейма, можно поставить за 1.67.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.90. Тотал больше 21,5 гейма оценён в 2.07.



Вероятность тай-брейка оценена в 2.25.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»