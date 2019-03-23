Испания — Норвегия: ставка Егора Титова на отбор Евро с коэффициентом 2.25

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Испания — Норвегия в 1-м туре квалификации Евро-2020.



Ставка: победу Испании в каждом из таймов за 2.25



«У Испании постепенно идёт обновление команды, которое давно напрашивалось. Я посмотрел состав. Честно говоря, вызывает опасения оборона. Есть Рамос, но после ухода из команды Пике больше нет футболистов такого же уровня. Вызвали футболистов из середняков испанской лиги. Но средняя линия по-прежнему очень мощная. Времена Хави и Иньесты точно забудут не скоро, в этом даже сомневаться не приходится. Но Испания всегда была богата на игроков с отличным пасом, которые умеют вести игру.



Да, сейчас Испания не так сильна, как в тот момент, когда выигрывала крупные турниры, обыгрывала всех подряд. Тем не менее класса достаточно, чтобы не заметить на своём пути Норвегию. Скандинавская команда достаточно скромная, а тут ещё гостевой матч для неё. Так что здесь я бы взял победу Испании в каждом из таймов. Думаю, хозяева приложат максимум усилий, чтобы на старте порадовать болельщиков ярким футболом».