Сборная Испании расправится с Норвегией в квалификации ЧЕ-2020, считают эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча квалификации Евро-2020 Испания — Норвегия (группа F, 1-й тур). Начало встречи 23 марта 2019 года запланировано на 22:45 мск.



Аналитики считают Испанию фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.25. На победу Норвегии можно поставить за 16.50, на ничью — за 6.05.



Поставить на победу Испании по итогам первого тайма и всего матча можно за 1.74. Самый вероятный счёт — 2:0 (6.05).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.29. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.61.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.63, тотал меньше данного значения котируется за 2.43.



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