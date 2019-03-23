Согласно котировкам, сборная Бразилии разгромит Панаму в товарищеском матче

Букмекеры назвали фаворита товарищеского матча Бразилия — Панама. Начало встречи 23 марта 2019 года запланировано на 20:00 мск.



Аналитики считают Бразилию фаворитом. Ставки на победу селесао принимаются с коэффициентом 1.06. На победу Панамы можно поставить за 43.0, на ничью — за 12.0.



Поставить на победу Бразилии по итогам первого тайма и всего матча можно за 1.36. Самый вероятный счёт — 3:0 в пользу Бразилии (4.90).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 3.72. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.25.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.40, тотал меньше данного значения котируется за 2.82.



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