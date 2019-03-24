Стивен Томпсон – Энтони Петтис: прогноз Романа Мазурова на UFC 148

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой UFC Fight Night 148 Стивен Томпсон (США) – Энтони Петтис (США), который состоится 24 марта.



Ставка: Томпсон победит по очкам за 2.50.



«Стивен Томпсон базовый ударник, который прекрасно адаптировал технику карате и кикбоксинга под ММА. Он великолепно работает с дистанции, предлагая оппоненту весьма неожиданные варианты комбинаций и серий. Это, впрочем, срабатывает не всегда. Дважды он пытался перебить тогда ещё незыблемого чемпиона Тайрона Вудли, но один раз судьи дали ничью, а также поражение в очень близком поединке. Также Томпсон не смог перевести в горизонтальное положение ливерпульскую гориллу Даррена Тилла, когда практически в бесконтактном поединке Тилл взял верх. В остальном Томпсон очень хорош, но его главный плюс это стойка.



Энтони Петтис ранее носил звание чемпиона UFC, правда в другом весе. У него за плечам огромный опыт побед и поражений на самом высоком уровне. Несколько раз Showtime буквально восставал и реанимировал свою карьеру вопреки всему. Он также неспроста считается классным ударником. Более того, все свои самые значимые победы он одержал сабмишеном. Хотя в стойке Петтис даст фору почти любому сопернику в своем весе. А его последний бой против Тони Фергюссона, где он чуть не снес Кукую Кукуху, и проиграл только ввиду перелома руки, показал, что Энтони еще попылит.



В этом поединке Стивен Томпсон, как природный средневес, будет иметь преимущество в габаритах. Он постарается удержать Петтиса на дистанции и там расстрелять. Если дойдёт до борьбы, то у Энтони появятся хорошие шансы, но Томпсон отлично защищается от переходов. Поэтому поединок скорее всего пройдёт в стойке, а там перевес будет на стороне Вандербоя, и он одержит победу по очкам.», — сказал Мазуров.