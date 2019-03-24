«Вашингтон Уизардс» — «Майами Хит»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» — «Майами Хит», который состоится 24 марта.



Ставка: победа «Хит» с форой «+3» за 1.79.



«Гостевой паркет подопечных Эрика Споэлстры смутить не должен. У «Хит» на выезде побед больше, чем дома, поэтому недооценка букмекерами «Майами» играет нам на руку. «Уизардс» не слишком активно упираются в обороне, да и ресурсы, имеющиеся в распоряжении Скотта Брукса, сильны ограничены по потенциалу.



Да, «Хит» проводят выездной «бэк-ту-бэк», но у Споэлстры один из самых ровных составов в лиге, где вторая пятёрка частенько выглядит более эффективной чем старт. К тому же, представьте каким глотком воздуха для «Майами» станет предстоящая встреча, если накануне они противостояли лучшей обороне лиги, а теперь столкнутся с 27 защитой ассоциации.



Проверим викторию «Хит» с форой «+3». Ротация у «Уизардс» скромная, один только Брэдли Бил выделяется в стане «Вашингтона», а остальные баскетболисты среднего уровня по лиге или даже хуже. За счёт глубины скамейки и тренерского умения Споэлстры «Майами» доживёт как минимум до упорной концовки, а может и победит».

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