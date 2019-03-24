Казахстан – Россия: букмекеры оценили шансы команд в игре квалификации Евро-2020

Букмекеры назвали фаворита матча квалификации Евро-2020 Казахстан – Россия (группа I. 2-й тур). Начало встречи 24 марта 2019 года запланировано на 17:00 мск.



Аналитики считают Казахстан аутсайдером. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 4.80. На победу России можно поставить за 1.88, на ничью — за 3.50.



Поставить на победу России по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.88. Самый вероятный счёт — 1:1 (6.25).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.04. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.76.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.32, тотал меньше данного значения котируется за 1.68.

Самые вероятные авторы голов — Артём Дзюба (2.30), Федор Смолов и Федор Чалов (по 2.50).

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