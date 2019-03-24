Казахстан — Россия: прогноз Константина Генича на матч квалификации Евро-2020

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 2-го тура отборочного этапа Евро-2020 Казахстан — Россия.



Ставка: победа России за 1.88.



«Сборная Казахстана, конечно, удивила всех разгромом сборной Шотландии. Понятно, есть определенные нюансы по игре в Нур-Султане. Это и дальний перелет, и искусственное поле, и разница во времени. Шотландцы просто оказались не готовы к этому. Надеюсь, оплеуху, которую получили шотландцы, сборная России возьмет на вооружение и постарается сыграть несколько иначе, чем со сборной Бельгии.



Сборная Казахстана — не то чтобы наш соперник, но оппонент, с которым даже вот в этих непростых условиях, на искусственном поле, с разницей во времени после долго перелета, сборная России свой класс должна подтверждать. Все-таки не стоит забывать, что мы вылетели из четвертьфинала чемпионата мира, а Казахстан все никак не может отобраться на какой-то большой турнир.



Мне кажется, Черчесов сделает определенные изменения. Победа — 3:0 над шотландцами должна заставить сборную России со всей серьезностью и уважением отнестись к хозяевам поля.



Но, повторюсь, если мы чуть-чуть изменим игру, будем более уверены в своих силах, не самоуверены, а уверены, то сборная России, несмотря на все вышеназванные условия, казахов должна обыгрывать. Мой прогноз на матч Казахстан — Россия в Нур-Султане на искусственном поле — победа гостей», — сказал Генич.