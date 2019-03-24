Казахстан – Россия: ставка Евгения Ловчева на отбор ЧЕ-2020 с коэффициентом 3.55

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев дал прогноз на матч Казахстан – Россия в квалификационной кампании чемпионата Европы 2020 года. Игра состоится 24 марта в 17:00 мск.



Ставка: ничья за 3.55.



«Казахстан очень ярко провел игру 1-го тура с Шотландией (победа — 3:0). Конечно, настроение сейчас великолепное в команде, в стране праздник. У России же проблемы с составом. Лучший атакующий полузащитник — Головин — не примет участия в этом матче по причине дисквалификации. Плюс Зобнин травмирован. В общем, с полузащитой большие проблемы у команды Черчесова.



Кстати, думаю, ничья для России будет хорошим результатом с точки зрения перспективы дальнейшего продвижения в турнирной таблице, потому что в дальнейшем будут уже игры на своем поле. Вот эта встреча как раз и закончится вничью. Тем более команды с постсоветского пространства очень часто играют довольно-таки удачно со сборной России, которая для них как бы красной тряпкой является", — отметил Ловчев.