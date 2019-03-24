Казахстан — Россия: прогноз Георгия Черданцева на матч квалификации Евро-2020

Известный телекомментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч Казахстан — Россия в рамках 2-го тура отборочного этапа Евро-2020. Начало встречи 24 марта 2019 года запланировано на 17:00 мск.



Ставки: победа России за 1.88, индивидуальный тотал сборной России больше 1,5 мяча за 2.12



«Ничего нельзя гарантировать. Россия провела неубедительный матч, это касается не только командной игры, но и в первую очередь индивидуальной. И это при том, что Бельгия приложила минимум усилий для того, чтобы выиграть. Казахстан будет предельно мотивирован, победа над Шотландией только прибавит уверенности.

Костяк сборной Казахстана — это игроки из «Астаны», которые имеют хороший опыт выступлений в еврокубках. За хозяев — искусственное поле, а сборной России после длительного перелёта предстоит ещё и акклиматизация в другом часовом поясе. В общем, это аргументы в пользу того, что России выиграть в этом матче будет очень сложно. Но я думаю, что Россия выиграет. Черчесов найдёт способ».