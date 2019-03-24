Казахстан — Россия: ставка Александра Шмурнова на отбор ЧЕ с коэффициентом 2.22

Известный телекомментатор Александр Шмурнов сделал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Казахстан — Россия.



Ставка: тотал меньше 2 мяча за 2.22



«Матчей сборной России на старте отборочного цикла квалификации на Евро-2020 жду с очень большим нетерпением. Конечно, очень хочется, чтобы наша команда отобралась на грядущее первенство Европы. Теперь у команды Станислава Черчесова нет дополнительных шансов попасть на турнир, ведь в Лиге наций мы не смогли выиграть группу.



Конечно, нашим основным соперником в группе является звёздная сборная Бельгии. Однако есть и крепкие соперники в лице национальных команд Казахстана, Шотландии и Кипра. Вот с Казахстаном нам и предстоит сыграть во втором туре. Этого соперника нельзя недооценивать, ведь в футбол в последнее время научились играть практически все.



Не думаю, что в этом матче стоит ожидать большого количества забитых голов. Казахстанская команда будет действовать от обороны, опасаясь пропустить. У нашей сборной в защите всё неплохо, но в атаке есть свои недочёты. Поэтому ставлю на тотал меньше 2».