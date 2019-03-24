Букмекеры оценили шансы Логинова выиграть масс-старт в Хольменколлене

Сегодня, 24 марта, на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия) состоится мужской масс-старт на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт будет дан в 18:30 мск.



Главными фаворитами считаются норвежец Йоханнес Бё (2.15), немец Арнд Пайффер и норвежец Тарьей Бё (по 9.00). Следом идут француз Кентен Фийон-Майе (11.00), норвежец Ветле Шостад Кристиансен, немец Бенедикт Долль (по 17.0), а также австриец Юлиан Эберхард, француз Симон Детьё, Лукас Хофер из Италии и россиянин Александр Логинов (по 21.00).



Поставить на Евгения Гараничева предлагают за 51.0, на Матвея Елисеева — за 81.0.



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