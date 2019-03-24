Казахстан – Россия: прогноз Нобеля Арустамяна на матч квалификации Евро-2020

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 2-го тура квалификационного раунда Евро-2020 Казахстан – Россия.



Ставка: индивидуальный тотал России больше 1,5 гола за 2.10.



«Было очевидно, что сборная России вряд ли обыграет Бельгию в Брюсселе: бельгийцы – одна из топ-сборных мира и Европы. Можно констатировать, что наша команда постаралась сыграть надежно в обороне, но не получилось. Разочаровала наша атака, к сожалению, снова ничего сверхъестественного не было. С другой стороны, еще раз делаем скидку на уровень соперника.



Казахстан – команда без ярких имен европейского уровня, хотя очевидно, что казахстанский футбол прогрессирует, там появляются интересные игроки. Но для меня однозначно, что сборная России должна ехать в Казахстан с целью выиграть, причем как можно крупнее. Хотя обычно матчи со странами бывшего СССР получаются для нашей команды нелегкими. Даже совсем нелегкими.



Думаю, можно допустить много борьбы, самоотверженную игру Казахстана, но при этом и разнообразную игру нашей команды. Есть футболисты молодые, проблем с нападающими нет: Дзюба, Чалов, Смолов – это все разноплановые игроки. Плюс Миранчуки. Конечно, отсутствие Головина может сыграть роль, но я все равно верю в сборную России. Я бы поставил на индивидуальный тотал больше 1,5 гола».

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