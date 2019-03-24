Нидерланды — Германия: прогноз Сергея Кривохарченко на матч квалификации ЧЕ-2020

Известный телекомментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Нидерланды — Германия.



Ставка: тотал больше 2,5 гола за 1.79.



«Нужно помнить, что соперники дважды встречались между собой совсем недавно. В матчах Лиги наций немцы себя должным образом не проявили и взяли всего одно очко во встречах с Нидерландами. Более того у немцев происходит смена поколений. Йоахим Лёв отказался от услуг сразу трех чемпионов мира Хуммельса, Боатенга и Мюллера. К тому же, в недавнем товарищеском поединке с командой Сербии сборная Германия была уязвима, а пара центральных защитников Зюле — Та ошибалась довольно часто.



У голландцев молодая и свежая команда, силу которой мы уже видели в матчах Лиги наций. Напомню, что Нидерланды выиграли сложнейшую группу с командами Германии и Франции. Мне кажется, на данный момент голландцы точно не слабее немцев.



Нидерланды умеют играть, отдавая мяч. Немцы привыкли к тотальному контролю. Учитывая высочайший класс атакующих исполнителей с обеих сторон, жду результативную игру и ставлю на тотал больше 2,5».