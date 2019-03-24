Нидерланды — Германия: котировки на матч квалификации Евро-2020

Букмекеры назвали фаворита матча квалификации Евро-2020 Нидерланды — Германия (группа С, 2-й тур). Начало встречи 24 марта 2019 года запланировано на 22:45 мск.



Аналитики считают Нидерланды фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.41. На победу Германии можно поставить за 3.00, на ничью — за 3.60.



Поставить на победу Нидерландов по итогам первого тайма и всего матча можно за 3.80. Самый вероятный счёт — 1:1 (6.65).



Эксперты считают, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 1.55. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 2.42.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.69, тотал меньше данного значения котируется за 2.30.



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