Дарья Касаткина — Винус Уильямс: букмекеры назвали фаворита матча в Майами

Первая ракетка России Дарья Касаткина с победы стартовала на соревнованиях категории Premier Mandatory в Майами (США), переиграв 15-летнюю американку Кори Гауфф – 6:3, 6:2. Следующей соперницей Касаткиной станет Винус Уильямс (США).

Согласно котировкам, у теннисистки из России меньше шансов на победу в этом матче. Победа Дарьи Касаткиной оценивается коэффициентом 2.15, победа с форой «+2,5» гейма — 1.83.



Если Винус Уильямс сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.67. На то, что она отыграет фору в 2,5 гейма, можно поставить за 1.95.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.52. Тотал больше 21,5 гейма идет за 1.94.



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