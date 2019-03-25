Согласно котировкам, «Коламбус Блю Джекетс» победит «Ванкувер Кэнакс» в НХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» — «Коламбус Блю Джекетс», который состоится 25 марта. Начало — в 5:00 мск.



Аналитики считают фаворитом «Коламбус Блю Джекетс». Коэффициент на победу в основное время — 1.99, по итогам всей встречи — 1.59.



Шансы «Ванкувер Кэнакс» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 3.30, а с учётом овертайма — за 2.44.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.15. Самый вероятный результат основного времени — 3:3, он котируется за 10.25.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.70, меньше 5,5 — за 2.21.



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