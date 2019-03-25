ЦСКА разгромит «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ, не сомневаются эксперты

Сегодня, 25 марта, состоится матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Автодор» — ЦСКА. Начало — в 18:00 мск.



Букмекеры отдают предпочтение ЦСКА и предлагают поставить на победу красно-синих в основное время за 1.07. Шансы саратовского клуба оценены в 13.0, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 26.00.



Ставку на победу «Автодора» с учётом ОТ можно сделать за 11.0, а на победу ЦСКА — за 1.06.



Коэффициент на ТБ 179,5 очка — 1.86, а на ТМ 169,5 очка — 1.94. Победа «армейского» клуба с форой "-16" оценивается в 1.89, победа «Автодора» с форой "+16" — в 1.93.



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