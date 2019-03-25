Букмекеры: Рублёв проиграет Шаповалову и покинет турнир в Майами

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Майами, обыграв девятую ракетку турнира хорвата Марина Чилича со счётом 6:4, 6:4. За выход в 1/8 финала турнира серии «Мастерс-1000» в Майами Рублёв сыграет с канадским теннисистом Денисом Шаповаловым (20).

Согласно котировкам, у Андрея Рублёва меньше шансов в этом матче. Победа россиянина оценивается коэффициентом 2.50, победа с форой «+2,5» гейма — 1.92.



Если Денис Шаповалов сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.57. На то, что он сумеет отыграть фору в 2,5 гейма, можно поставить за 1.90.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.55. Тотал больше 23,5 гейма оценён коэффициентом 2.11.



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