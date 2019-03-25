Согласно котировкам, сборная Турции победит Молдавию в квалификации Евро-2020

Букмекеры назвали фаворита матча квалификации Евро-2020 Турция — Молдавия (группа Н, 2-й тур). Начало встречи 25 марта 2019 года запланировано на 20:00 мск.



Аналитики считают Турцию фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.15. На победу Молдавии можно поставить за 23.0, на ничью — за 8.60.



Поставить на победу Турции по итогам первого тайма и всего матча можно за 1.55. Самый вероятный счёт — 2:0 (4.80).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 3.10. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.36.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.73, тотал меньше данного значения котируется за 2.23.



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