Люксембург – Украина: ставка Анатолия Бышовца на отбор Евро с коэффициентом 4.55

Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч отборочного этапа на Евро-2020 Люксембург – Украина.



Ставка: ничья за 4.55.



«Люксембург в первом матче победил Литву со счётом 2:1, а Украина сумела выстоять в Португалии на 0:0. Вот и в этом матче, я думаю, будет ничейный результат. Мне кажется, что достаточно много сил украинцы отдали в Португалии. Я так понимаю, что мобильность и агрессивность, которые и были продемонстрированы, предполагают, что после такого восстанавливаться будет непросто.



Ну и что касается атаки, думаю, Украина забьёт и, возможно, будет ближе к победе. Вот этот Яремчук, Коноплянка – малоприятные игроки. Ну и Зинченко, который сейчас придаёт больше осмысленности в средней линии, – он уже не защитник, и это давно было понятно, на мой взгляд. Буду надеяться на победу, но ставлю на ничью».



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