Сборная Украины расправится с Люксембургом в отборе Евро-2020, считают эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча квалификации Евро-2020 Люксембург — Украина (группа В, 2-й тур). Начало встречи 25 марта 2019 года запланировано на 22:45 мск.



Аналитики считают Украину фаворитом. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.42. На победу Люксембурга можно поставить за 9.00, на ничью — за 4.75.



Поставить на победу Украины по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.01. Самый вероятный счёт — 0:2 (6.05).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.23. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.64.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.98, тотал меньше данного значения котируется за 1.92.

Разгромная победа сборной Украины оценена в 4.15.

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