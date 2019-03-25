Аналитики: сборная Франции не оставит шансов Исландии в квалификации Евро-2020

Букмекеры назвали фаворита матча квалификации Евро-2020 Франция — Исландия (группа Н, 2-й тур). Начало встречи 25 марта 2019 года запланировано на 22:45 мск.



Аналитики считают Францию фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.20. На победу Исландии можно поставить за 17.75, на ничью — за 7.40.



Поставить на победу Франции по итогам первого тайма и всего матча можно за 1.64. Самый вероятный счёт — 2:0 (5.90).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.40. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.56.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.58, тотал меньше данного значения котируется за 2.55.



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