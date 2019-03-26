Швейцария — Дания: котировки на матч квалификации Евро-2020

Букмекеры назвали фаворита матча квалификации Евро-2020 Швейцария — Дания (группа D, 2-й тур). Начало встречи 26 марта 2019 года запланировано на 22:45 мск.



Аналитики считают Швейцарию фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.26. На победу Дании можно поставить за 3.70, на ничью — за 3.20.



Поставить на победу Швейцарии по итогам первого тайма и всего матча можно за 3.58. Самый вероятный счёт — 1:1 (5.80).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.05. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.75.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.55, тотал меньше данного значения котируется за 1.58.



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