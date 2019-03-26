Армения – Финляндия: прогноз Нобеля Арустамяна на матч квалификации Евро-2020

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 2-го тура квалификационного раунда Евро-2020 Армения – Финляндия.



Ставка: тотал меньше 2,5 гола за 1.60.



«Сборная Армении не сумела удивить в Боснии с приятной стороны: команда проиграла, хотя вроде как счёт некрупный, вроде как шансы были. Босния и Герцеговина – это всё же команда, которая на данный момент сильнее.



Что касается матча с Финляндией, финны пока толком неизвестны. Они проиграли итальянцам и вряд ли могли на другой результат рассчитывать. Поэтому я думаю, что игра может быть максимально непредсказуемой, но зная, каковы команды в атаке, не думаю, что они могут изобиловать какой-то невероятной игрой впереди. Я думаю, игра будет закрытой, упорной, будет битвой, поэтому – тотал меньше 2,5 гола».