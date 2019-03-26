Роскомнадзор с 15 по 21 марта заблокировал 2115 сайтов с азартными играми

Роскомнадзор заблокировал 2115 сайтов с азартными играми в период с 15 марта по 21 марта, сообщает Betting Business Russia со ссылкой на сайт Rublacklist.



Среди заблокированных сайтов наибольшее количество «зеркал» бренда Fonbet — всего 176 доменов. Кроме того, заблокировано 121 ― Zenitbet, 94 ― БК Parimatch, 79 ― 1xBet, 40 ― Liga Stavok, 28 ― БК Leonbets, 27 ― Betcity.



В этот же период Роскомнадзор заблокировал 1534 сайта с онлайн-казино, онлайн-лотереями и покер-румами.



Кроме того, в реестр заблокированных доменов внесено 16 сайтов, размещающих информацию о букмекерских конторах, казино, игровых автоматах, тотализаторе.

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