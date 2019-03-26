Армения – Финляндия: ставка Евгения Ловчева на отбор Евро с коэффициентом 2.30

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев дал прогноз на матч Армения – Финляндия в рамках квалификационной кампании чемпионата Европы 2020 года. Игра состоится 26 марта и начнётся в 20:00 мск.



Ставка: победа сборной Финляндии за 2.30.



«Финляндия на сегодняшний день поинтереснее команда. Укомплектованы финны лучше. Да, у Армении есть Мхитарян, на которого они традиционно надеются, но всё-таки один в поле не воин. Плюс за сборную Генрих играет не ахти как.

И что будут играть в Армении, для финнов даже лучше, поскольку хозяева поля пойдут вперёд, и будут освобождаться зоны, которые гости смогут использовать в контратаках. Поэтому тут я ставлю на победу сборной Финляндии", — отметил Ловчев.