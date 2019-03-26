Аналитики: сборная Испании не оставит камня на камне от Мальты в отборе Евро

Букмекеры назвали фаворита матча квалификации Евро-2020 Мальта — Испания (группа F, 2-й тур). Начало встречи 26 марта 2019 года запланировано на 22:45 мск.



Аналитики считают Испанию фаворитом. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.02. На победу Мальты можно поставить за 116.0, на ничью — за 30.0.



Поставить на победу Испании по итогам первого тайма и всего матча можно за 1.15. Самый вероятный счёт — 0:4 (4.55).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 5.60. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.14.



Тотал больше 3,5 мяча оценён коэффициентом 1.63, тотал меньше данного значения котируется за 2.22.



Победа сборной Испании с форой "-3,5" оценена в 1.83.



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