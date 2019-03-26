Ефремов: заявляю ответственно — проблемы «договорняков» в ФНЛ нет

Президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов выразил уверенность, что в первенстве нет проблем с договорными играми.

«Вспомните, например, как энергично в недавнем прошлом раскручивались истории вокруг договорных матчей, — неважно, сколько там было правды и кривды, главное, что тема плодотворная, ей самое место на первой газетной полосе. Ну ладно, окей, понимаем: волнительно, резонансно, для одних — рычаг, для других — отмазка, для третьих — бизнес. Мы крепко подумали и пошли на сотрудничество с букмекерами, вооружились договором раннего обнаружения и предотвращения договорных матчей, всех об этом предупредили и попросили в случае чего пенять на себя. Последний выхлоп на эту тему — вспомните, когда он был? Я не вспомню.



Признаюсь как на исповеди: я не хочу на борьбу со слухами о договорных матчах лучшие годы положить, это история точно не моей жизни. Но в отдельных случаях, когда подпольная информация реально мешает работе, мы включаем свои ресурсы, сопоставляем факты и обязательно выходим на результат — источник слухов, который к участникам матча отношения не имеет. Заявляю ответственно, как человек, вооруженный опытом и фактами: проблемы «договорняков» в ФНЛ нет», — сказал Ефремов.