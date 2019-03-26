Мальта — Испания: прогноз Константина Генича на матч квалификации Евро-2020

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 2-го тура отборочного этапа Евро-2020 Мальта — Испания.



Ставка: победа Испании с форой (-1,5) мяча в первом тайме за 1.85.



«Сборная Испании после довольно тяжёлой победы над Норвегией (2:1), по счёту, а не по игре, едет в гости к мальтийцам. Там всё рядом, всё близко. Думаю, что Мальта пребывает в эйфории после долгожданной победы в официальном матче. Последний раз Мальта побеждала в официальной встрече ещё в 2013 году. Потом были локальные победы в товарищеских играх. И вот наконец-то взяли и обыграли у себя дома Фарерские острова (2:1). Не знаю, продолжали ли гудеть и гулять мальтийцы после успешной игры, но с Испанией по большому счёту им ловить нечего.



Можно было бы сыграть «Испания выиграет и не пропустит». Но команда Луиса Энрике, показав добротный, содержательный футбол, но с плохой реализацией, в матче с Норвегией, не будет откладывать дело в долгий ящик и постарается в первом тайме обеспечить себе комфортное преимущество. Ну а потом уже, учитывая плотный клубный график у многих игроков, Испания в эконом-режиме будет доигрывать.



Так что стоит рассмотреть вариант «П2/П2». Но всё-таки возьму такую ставку — «победа Испании с форой (-1,5) мяча в первом тайме». Коэффициент неплохой — 1.85. По матчу уже дальше крутите и вертите. Можно брать с форой (-3,5) за те же 1.85 или даже (-4). Думаю, Испания легко этот матч выиграет», — сказал Генич.

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