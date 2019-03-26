Букмекеры: сборная Италии разгромит Лихтенштейн в матче квалификации Евро-2020

Букмекеры назвали фаворита матча квалификации Евро-2020 Италия — Лихтенштейн (группа J, 2-й тур). Начало встречи 26 марта 2019 года запланировано на 22:45 мск.



Аналитики считают Италию фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.01. На победу Лихтенштейна можно поставить за 240.0, на ничью — за 38.0.



Поставить на победу Италии по итогам первого тайма и всего матча можно за 1.11. Самый вероятный счёт — 5:0 (5.10).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 4.30. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.21.



Тотал больше 4,5 мяча оценён коэффициентом 1.66, тотал меньше данного значения котируется за 2.36.



Победа сборной Италии с форой "-4,5" оценена в 1.87.



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