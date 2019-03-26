В рейтинге букмекеров на «Чемпионате» появился новый оператор

Для всех любителей ставок мы подготовили специальный обзор на БК «Мелбет», которая пополнила наш список легальных букмекеров. Перейдя по данной ссылке, вы сможете узнать информацию о бонусах, линии, марже, способах пополнения счёта и вывода средств, процедуре верификации и многом другом.

Если у вас есть опыт игры в данной БК или вы хотите задать вопрос, то оставляйте комментарии на указанной выше страничке.

В нашем рейтинге букмекеров можно оставлять отзывы или жалобы по работе любой компании, а «Чемпионат» поможет разобраться в каждой конкретной ситуации.