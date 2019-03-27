Согласно котировкам, «Вашингтон Кэпиталз» победит «Каролину Харрикейнз» в НХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз», который состоится 26 марта. Начало — в 2:00 мск.



Аналитики считают фаворитом «Вашингтон Кэпиталз». Коэффициент на победу в основное время — 2.21, по итогам всей встречи — 1.73.



Шансы «Каролины Харрикейнз» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 2.85, а с учётом овертайма — за 2.17.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.10. Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 10.25.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.67, меньше 5,5 — за 2.26.



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