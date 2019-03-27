Каролина Плишкова — Маркета Вондроушова: котировки на матч турнира в Майами

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Майами (США) под пятым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв в трёх сетах представительницу Казахстана Юлию Путинцеву – 2:6, 6:3, 7:5. За право выйти в полуфинал соревнований Плишкова сразится с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой.

Согласно котировкам, у Вондроушовой скромные шансы на победу в этом матче. Победа Маркеты Вондроушовой оценивается коэффициентом 2.05, победа с форой «+1,5» гейма — 1.86.



Если Каролина Плишкова сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.85. На то, что она сумеет отыграть фору в 1,5 гейма, можно поставить за 1.96.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.52.



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