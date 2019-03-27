«Нижний Новгород» победит «Антверп Джайентс» в Лиге чемпионов, считают эксперты

Сегодня, 27 марта, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов ФИБА «Нижний Новгород» — «Антверп Джайентс» (Бельгия). Начало встречи запланировано на 19:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу российской команды в основное время за 1.28. Шансы «Антверп Джайентс» оценены в 4.74, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 16.00.



Ставку на победу «Антверп Джайентс» с учётом ОТ можно сделать за 4.40, а на победу «Нижнего Новгорода» с учётом ОТ — за 1.24.



Коэффициент на ТБ 155,5 очка — 1.91, а на ТМ 155,5 очка — 1.91. Победа «Нижнего Новгорода» с форой "-8,5" оценена в 1.91, победа «Антверп Джайентс» с форой "+8,5" также идёт за 1.91.



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