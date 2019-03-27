Аналитики: Халеп разгромит Ван Цян в четвертьфинале турнира в Майами

Румынская теннисистка Симона Халеп (2) пробилась в четвертьфинал соревнований категории Premier Mandatory в Майами (США), оказавшись сильнее представительницы США Винус Уильямс – 6:3, 6:3. За право выйти в полуфинал соревнований Халеп сразится с Ван Цян (18) из Китая.

Согласно котировкам, у китаянки меньше шансов на победу в этом матче. Победа Ван Цян оценивается коэффициентом 3.12, победа с форой «+3,5» гейма — коэффициентом 2.10.



Если Симона Халеп сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.41. На то, что она отыграет фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.75.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.89. Тотал больше 20,5 гейма оценён в 1.83.