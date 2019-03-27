В Швеции два букмекера дали играть самоисключённым клиентам и были оштрафованы

Шведский регулятор азартных игр оштрафовал двух онлайн-лицензиатов за предоставление доступа самоисключённым клиентам к азартным играм.



Регулирующий орган Spelinspektionen объявил, что он наложил штраф в $ 430 тыс. на Genesis Global Ltd, которая управляет девятью лицензированными шведскими онлайн-брендами азартных игр, за разрешение играть для клиентов, чьи имена находились в реестре самоисключения Spelpaus.



Инцидент случился в начале января. Genesis Global заявила, что проблема возникла из-за “сбоя в системе третьей стороны, интегрирующейся в Spelpaus”. Также компания заверила, что приняла надлежащие меры для решения проблемы.

Регулятор также наложил штраф $ 10 тыс. на мелкого оператора онлайн-азартных игр Paf за схожее нарушение.