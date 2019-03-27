Букмекеры: Конор Макгрегор возобновит карьеру с вероятностью 80%

Накануне ирландский боец UFC Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в «Твиттере».

Букмекеры оценивают шансы Макгрегора вернуться в спорт к концу 2020 года коэффициентом 1.18 (80%). Поставить на то, что возвращения не случится, можно за 4.50 (20%).



Также можно поставить на возвращение ирландца в октагон в 2019 году. Сделать ставку на любой из исходов по этой линии предлагают за 1.87.

7 октября прошлого года в Лас-Вегасе Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в поединке за пояс чемпиона UFC в лёгком весе. После боя произошла потасовка между командами спортсменов.

30-летний Макгрегор провёл 25 боев в профессионалах, одержал 21 победу и потерпел четыре поражения.