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ЦСКА — СКА: букмекеры назвали фаворита первого матча финала Западной конференции

ЦСКА — СКА: букмекеры назвали фаворита первого матча финала Западной конференции
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Букмекеры назвали фаворита первого матча финала Западной конференции КХЛ ЦСКА — СКА. Начало встречи 28 марта 2019 года запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры считают фаворитом ЦСКА и предлагают поставить на красно-синих за 1.97 (49%). Шансы СКА на победу оценены коэффициентом 3.48 (27%). Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.96 (24%).

По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.47, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.49.

Коэффициент на итоговую победу ЦСКА — 1.55, а на победу СКА — 2.56. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (8.30).

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