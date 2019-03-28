Аналитики: Шаповалов выиграет у Тиафо в четвертьфинале турнира в Майами

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Майами (США) под 28-м номером, вышел в четвертьфинал, обыграв представителя Бельгии Давида Гоффена (18) со счётом 7:5, 7:6 (8:6). За выход в полуфинал Тиафо поспорит с Денисом Шаповаловым (Канада, 20).

Согласно котировкам, у Фрэнсиса Тиафо меньше шансов в этом матче. Победа американца оценивается коэффициентом 2.58, победа с форой «+2,5» гейма — 1.94.



Если Денис Шаповалов сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.56. На то, что он сумеет отыграть фору в 2,5 гейма, можно поставить за 1.92.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.12. Тотал больше 23,5 гейма оценён коэффициентом 1.90.



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