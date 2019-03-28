ЦСКА — СКА: прогноз «Чемпионата» на первый матч полуфинала Кубка Гагарина

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на первый матч финала Западной конференции КХЛ ЦСКА — СКА. Начало встречи 28 марта 2019 года запланировано на 19:30 мск.



Ставка: тотал меньше 7,5 малых штрафов за 2.06.



«Стоит подумать о ТМ 7,5 малого штрафа за 2.06. На старте серии стычек и лишних эмоций, как правило, немного, а судьи, с учётом статусности оппонентов, наверняка постараются держаться незаметно как можно дольше и не привлекать к себе внимания без необходимости. В первом матче серии между этими командами в прошлом плей-офф было выписано лишь 10 минут штрафа.



А вот что получится, если взять количество двухминутных удалений в четырёх очных встречах минувшей «регулярки»: пять, семь, семь и ещё раз семь. Всякое может случиться, но статистика однозначно на нашей стороне, а коэффициент превышает двойку. Проверим».

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