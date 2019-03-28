Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Главная / Ставки / Новости /

Австралийский букмекер оштрафован за призыв приглашать друзей делать ставки

Австралийский букмекер оштрафован за призыв приглашать друзей делать ставки
Ставки

Австралийский оператор онлайн-азартных игр Sportsbet оштрафован на 10 тыс. австралийских долларов (€ 6,29 тыс.) властями штата Новый Южный Уэльс за размещение незаконной рекламы азартных игр на своем сайте.

Реклама появилась на сайте 5 июля 2018 года. В объявлении были показаны мультяшные изображения двух мужчин с поднятыми вверх большими пальцами, сопровождаемые текстом: «Обратитесь к другу — получите бонусную ставку в размере 100 долларов за каждого приведённого друга».

Закон Нового Южного Уэльса запрещает рекламу азартных игр, предполагающую любое побуждение к участию или частому участию в какой-либо азартной деятельности (включая побуждение открыть счёт для ставок).

Власти отметили, что такие бонусные ставки «способны убедить или побудить человека участвовать в азартной деятельности, в том числе открыть счёт в БК».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент