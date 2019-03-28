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Красноярские медведи дали прогноз на выборы президента Украины

Красноярские медведи дали прогноз на выборы президента Украины
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В парке флоры и фауны «Роев ручей» в Красноярске накануне выборов президента на Украине медведям доверили предсказать победителя выборной гонки, сообщает NGS24.

Участвовали бурый медведь Буян и молодая белая медведица Аврора. Кандидатов было трое — актер и комик Владимир Зеленский, бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, а также действующий президент Петр Порошенко.

Перед Буяном расставили тыквы с фотографиями кандидатов.Он подошел к тыкве с портретом Тимошенко, обнюхал, куснул, но передумал, после чего взял тыкву с портретом Петра Порошенко.

Авроре для голосования предложили излюбленное лакомство полярных хищников — украинское сало с аппетитной мясной прослойкой, украшенное портретами тех же кандидатов. Аврора обошла каждого кандидата, обнюхала и пошла прочь, а затем вернулась и выбрала сало с портретом Владимира Зеленского.

Выборы президента Украины назначены на воскресенье, 31 марта 2019 года.

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