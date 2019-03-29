Согласно котировкам, «Вашингтон Кэпиталз» проиграет «Каролине Харрикейнз» в НХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз», который состоится 29 марта. Начало — в 2:00 мск.



Аналитики считают фаворитом «Каролину Харрикейнз». Коэффициент на победу в основное время — 2.18, по итогам всей встречи — 1.71.



Шансы «Вашингтон Кэпиталз» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 2.90, а с учётом овертайма — за 2.20.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.10. Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 10.25.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.67, меньше 5,5 — за 2.27.



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