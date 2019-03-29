Аналитики: Халеп победит Каролину Плишкову в полуфинале турнира в Майами

Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная под вторым номером на турнире категории Premier Mandatory в Майами (США), вышла в полуфинал соревнований, обыграв китаянку Ван Цян (18) со счётом 6:4, 7:5. Следующей соперницей 3-й ракетки мира станет Каролина Плишкова (Чехия, 5).

Согласно котировкам, у чешки меньше шансов на победу в этом матче. Победа Каролины Плишковой оценивается коэффициентом 2.33, победа с форой «+2,5» гейма — коэффициентом 1.93.



Если Симона Халеп сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.67. На то, что она отыграет фору в 2,5 гейма, можно поставить за 1.93.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.56. Тотал больше 21,5 гейма оценён в 1.91.