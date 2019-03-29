«Крылья Советов» – «Арсенал»: ставка Анатолия Бышовца на РПЛ с коэффициентом 3.1

Экс главный тренер сборной России олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 21-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Арсенал» Тула.



Ставка: ничья за 3.10.



«Объективно говоря, «Крылья» будут в этом матче испытывать проблемы с владением преимущества. «Арсенал» играет очень компактно, рационально, ну и, похоже, атмосфера там в коллективе хорошая. Удивительная вещь: вроде бы нет сверхвыдающихся игроков там, но они как-то совместимы по качеству.



Кстати, есть там такой интересный игрок, как Григалава. Между прочим, в своё время ещё во второй лиге я заметил его, уделял ему особое внимание – и вот он в Премьер-Лиге трудится. Сразу заприметил в нём качество. Нормальный хлопец. Может помочь и в игре с «крылышками». Объективно всё же должна быть ничья: матч всё-таки в Самаре. Да и в «Крыльях» состав хороший подобрался. Ничья».



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