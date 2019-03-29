Игорный бизнес принёс бюджету Крыма в феврале 1,07 млн рублей

Налоговые отчисления от игорного бизнеса в бюджет Республики Крым за январь-февраль 2019 года составили более 1,6 млн рублей. Соответствующие данные приводятся в отчёте, опубликованном на сайте республиканского Министерства финансов.



Согласно отчёту, на 1 марта исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составляют 1,65 млн рублей. За февраль сумма поступлений достигла отметки 1,07 млн рублей.

Ожидается, что поступления от игорного бизнеса в бюджет Крыма в 2019 году составят около 14 млн рублей.

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